男友浪漫捧100朵玫瑰求婚 小小瑜巴黎噴淚點頭嫁
今天是七夕情人節，演藝圈就傳出好消息！與圈外男友熱戀中的女星小小瑜（張芯瑜），今在巴黎接受男友求婚，看著男友捧著100朵玫瑰和鑽戒，求婚詞是兩人交往時的甜蜜故事，並承諾要以後每天要照顧她，讓小小瑜忍不住流下感動的淚水。
小小瑜與男友近期到法國旅遊，正當張芯瑜在餐廳看著窗外的巴黎鐵塔時，男友偷偷準備100朵玫瑰和鑽戒，下跪向小小瑜求婚，張芯瑜感動在臉書寫下：「聽著他準備很久的超長求婚詞，內容是我們的事，好感動，我邊噴笑邊噴淚」，餐廳看到小倆口求婚成功時，也都開心喝采。
小小瑜日前談到男友時，曾透露兩人雙方家長都已見過面，男友突然驚喜求婚，更是讓張芯瑜很感動，又意外對方的浪漫之舉，不過也讓她直呼：「可惡我度假習慣素顏，這種moment應該要大濃妝啊」，而小倆口婚事預計將在年底舉行。
(中時電子報)
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