向國民黨追徵8.6億 洪孟楷：黨產會才是耍流氓
國民黨擬以美金公債債券抵銷黨產會追徵的新台幣8.6億元，遭行政執行署拒絕。黨產會發言人施錦芳表示，這就好像明明家裡還有財產，卻要拿像壁紙般的下市股票去還債耍賴。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷批這種追殺政敵時是一套標準、對自己不利時又是一種說法的態度，就像小鱉三對路人耍流氓。
黨產會調查國民黨轉帳撥用土地案，向國民黨追徵新台幣8.6億元，因國民黨拒繳，黨產會將該案移交法務部行政執行署執行，8月25日是最後繳款期限，若不繳款將遭強制執行。國民黨主張以所持1947年的美金公債抵銷，但行政執行署不接受，國民黨將提行政訴訟。
黨產會發言人施錦芳則稱，這就像明明家裡還有財產，卻要拿像壁紙般的下市股票去還債耍賴。
對此，洪孟楷指出，國民黨希望能公正公開處理黨產問題，「而我輩也都已無任何過去黨產的盈餘、甚至八月份同仁薪水還需妥善處理，再再顯示國民黨早已無拿取任何一筆不義之財」。洪說黨產會持續追殺，想轉移蔡英文政府施政不力焦點，靠著打壓國民黨並不會讓他們比較高尚！他說黨產會的發言人針對性的嗆聲，分明行政不中立！不當黨產是假議題，要把國民黨黨產不當處理才是真行為！
洪孟楷說拿著行政公器來追殺政敵、為的只是希望將來選舉沒有對手，這種「耍流氓」的行為和嘴臉，只是更加撕裂台灣。
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書
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