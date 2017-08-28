《時來運轉》洋基戰印地安人 季後前哨戰
台北時間29日上午七點起，美聯外卡榜首紐約洋基隊將在主場與美聯中區龍頭印地安人進行三連戰。此次戰役攸關洋基是否能保住外卡第一的優勢，印地安人則需要鞏固其在美中的領先，一場火拚在所難免。
兩隊八月初曾於克里夫蘭打了一波四連戰，雙方各取二勝不分軒輊，當時，兩軍之間沒有勝差。隨後，洋基戰績11勝8敗，而印地安人則拿下14勝6敗戰績，目前以5成66成績成績略勝於洋基的5成43。
印地安人剛在美中內戰以三連勝橫掃主要競爭對手之一的皇家，且連續三場完封，讓皇家吞下27個鴨蛋。挾著最近四連勝的勢頭前來做客，出戰洋基首役，又正好輪到陣中王牌克魯伯（Corey Kluber）先發打頭陣，可說信心滿滿。
前賽揚獎得主克魯伯本季迄今22次先發，戰績12勝4敗、自責分率2.65，仍是美聯先發投手之佼佼者，而且有4場完投，領袖群倫。洋基打者面對他的打擊率僅僅1成65，前途堪慮。
洋基在三連戰首役也是王牌上陣迎戰，塞弗瑞諾（Luis Severino）今年的表現，已取代田中將大，儼然成為洋基頭號先發，目前戰績11勝5敗、自責分率 3.10都是全軍第一。
兩軍前一次交手時，塞弗瑞諾主投6.2局只失1分，且送出9次三振，率領洋基以8比1大勝。他本季出賽25場，對手平均打擊率是2成22，也是全隊第一。印地安人打者面對他的打擊率是1成62，總計74打數中，僅被林鐸和布蘭德利敲過全壘打。
此役預期是一場低比分的投手戰，由於兩軍都處在連勝狀況下，主場作戰的洋基可望在塞弗諾領銜下，低空飛越拔得頭籌。
(中時電子報)
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