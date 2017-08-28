NBA》篤定？騎士官推用小刺客宣傳開訓
明明「爆料天王」沃納洛斯基還在報導，騎士暫時中斷與塞爾提克交易「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，企圖跟塞爾提克索取更多籌碼，沒想到騎士官方推特竟在28日推上湯瑪斯與克勞德照片，宣傳還有1個月就要開訓，簡直莫名其妙！
因為這筆騎士用厄文，去跟塞爾提克換回艾塞亞湯瑪斯、克勞德、力利奇與2018年未保障首輪選秀權的交易，卻因湯瑪斯的臀傷未癒，沒法通過騎士體檢暫時喊停，目前兩隊各說各話，騎士始終堅持不知道湯瑪斯傷勢有這麼嚴重。
可是塞爾提克也反擊，當初談判交易時，就已清楚告知騎士關於艾塞亞湯瑪斯的傷勢情況，放話騎士只是太過貪心，想要藉此跟塞爾提克多要一些交易籌碼，畢竟塞爾提克手上還有不少未來首輪籤，以及一些具潛力的新秀。
根據沃神最新爆料，騎士現在仍在嘗試得到包含傑倫布朗、塔圖等年輕球員，可惜成功機會不大，所以打算從塞爾提克手上，弄到至少1個未來選秀權，不過塞爾提克似乎完全不受騎士威脅，就算交易告吹也在所不惜。
隨著騎士官推「無厘頭」用湯瑪斯、克勞德兩名還沒確定加盟的球員當作宣傳，看來騎士姿態軟化的一天不遠了，畢竟假如這筆交易真的告吹，對雙方傷害都很大。
(中時電子報)
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