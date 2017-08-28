為爭初選民調 陳亭妃溼了也要握
由於台南市長賴清德任期屆滿後無法再連任，民進黨有意競逐台南市長者，至少有7人，戰況激烈，每位候選人不無賣力爭取選民支持。昨立委陳亭妃在白河成立後援會，但當場下起大雨，身穿白色長袖襯衫的她，被淋得一身濕，仍堅持逐一手握在場民眾。
陳亭妃昨赴福安宮、湄洲宫拜拜祈福後前往後援會場，但天公不作美，下起滂沱大雨，陳亭妃淋成落湯雞，可以看到平常蓬鬆的頭發都塌了，但亭妃不在意，用手撥落髮上的雨珠，也不管白襯衫微透，帶起笑容，逐一與鄉親握手致意，誠意十足。
陳亭妃在後援會現場上表示，因為這次黨內初選民調並不是投票，是用住家室內電話，通過這一關，才有機會進入下一階段的普選投票。亭妃呼籲大家耐心聽完初選民調電話，在說完「唯一支持陳亭妃」之後，待對方說「謝謝」才掛電話，這樣才完整也才算數。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。