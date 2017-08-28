為爭初選民調，陳亭妃溼了也要握。(取自陳亭妃臉書)

由於台南市長賴清德任期屆滿後無法再連任，民進黨有意競逐台南市長者，至少有7人，戰況激烈，每位候選人不無賣力爭取選民支持。昨立委陳亭妃在白河成立後援會，但當場下起大雨，身穿白色長袖襯衫的她，被淋得一身濕，仍堅持逐一手握在場民眾。

陳亭妃昨赴福安宮、湄洲宫拜拜祈福後前往後援會場，但天公不作美，下起滂沱大雨，陳亭妃淋成落湯雞，可以看到平常蓬鬆的頭發都塌了，但亭妃不在意，用手撥落髮上的雨珠，也不管白襯衫微透，帶起笑容，逐一與鄉親握手致意，誠意十足。

陳亭妃在後援會現場上表示，因為這次黨內初選民調並不是投票，是用住家室內電話，通過這一關，才有機會進入下一階段的普選投票。亭妃呼籲大家耐心聽完初選民調電話，在說完「唯一支持陳亭妃」之後，待對方說「謝謝」才掛電話，這樣才完整也才算數。

(中時電子報)