旗山手巾寮鑿新井 農民誓言反對到底
大高雄地區在枯水期常面臨缺水危機，自來水公司和水利署規畫在旗山手巾寮開鑿8處深水井抽地下水，每日可增加4萬噸水。環團認為，最迫切需要解決應是改善漏水率，而非鑿井取水；當地農民也憂心影響農業用水，強烈反對興建深水井，並要求撤案、停止施工。
大高雄地區每日需水量153噸，日缺水量仍有12噸，不但水不夠用，直到2031年，缺水量達到23噸，為補足供水缺口，水利署和水公司打算開鑿新井抽地下水，引起當地居民強烈反彈。
反興建深水井自救會、美濃愛鄉協進會等環團，昨(27)在美濃國中舉辦「消瘦的地下水－高雄水資源前瞻論壇」，邀來水利署長賴建信、水公司第七區管理處長王明孝等人，共同討論建立合理的地下水收支帳和管理機制。
2、300名農民頭綁抗議布條到場，表達堅決反對鑿井的立場。反深水井自救會總幹事涂德隆當場砲轟，水公司無預進駐鑿井機具啟動深水井工程，實在令人失望，蔡政府自詡最會溝通的政府，還說會謙卑、謙卑再謙卑，根本就是鴨霸、鴨霸再鴨霸。
自救會發言人賴漢生指出，水巾寮現有14口水井每日抽走10萬噸地下水，再新鑿8口井取水，將更惡化區域地下水資源分配。直到2031年，民生用水只會增加0.3萬噸，工業用水成長40萬噸，既然水資源日益吃緊，耗水的重工業發展必須被節制。
水利署長賴建信強調，政府一直致力多元化取水政策，不只地下水，包括再生水、伏流水、區域聯通工程，並做好減漏。第七區管理處長王明孝說，高雄地區漏水率已從原本18%降到12%左右，有信心明年可以降到10%以下，此外，鑿井案會持續評估、溝通，不會貿然動工。
(中時)
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