抓包嫩妹示愛蔡詩萍 林書煒認簽離婚協議書

蔡詩萍和林書煒結婚15年，感情依舊幸福甜蜜。(圖／本報系資料照)

才子作家蔡詩萍和美女主播林書煒結婚15年，感情依舊幸福甜蜜，不過這麼多年走來，也不是全然風平浪靜，她驚爆兩人過去曾因吵架，簽下離婚協議書，也有女孩子傳簡訊跟老公示愛，更吐露當時會結婚，關鍵在她撂話「不是結婚就分手」。

蔡詩萍因外型帥氣、個性溫文浪漫，加上又有才華，即使結婚魅力依舊不減，據《蘋果日報》報導，有次林書煒不小心抓包有年輕女性傳訊息給他，想約他一起吃飯，林書煒追問後，竟氣到鎖手機，林書煒認為他對其他女生不是沒心動，「而是怕麻煩、愛女兒，又看到有些朋友婚姻觸礁」，所以懂得潔身自愛。

林書煒也吐露當年結婚關鍵，是她撂話「不是結婚就分手」，蔡詩萍只好投降，不過兩人個性差異大，一個急性子，一個慢郎中，常會為生活習慣起爭執，有次兩人大吵，讓林書煒心寒，氣到離家出走，最後兩人還簽下離婚協議書，雖然沒真的辦手續，但也讓她們學到珍貴經驗，現離婚協議書擺在電腦桌上，時時警惕她們，別犯相同錯誤。

(中時電子報)