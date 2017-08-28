Garmin推寵物電擊訓練機，動保團體火大

台灣導航產品大廠Garmin預計推出靜電電擊寵物的「智慧寵物訓練機」，引起動保團體不滿。（翻攝自Garmin官網）

台灣知名導航大廠Garmin預計在台灣推出以靜電電擊寵物、糾正吠叫壞習慣的「智慧寵物訓練機」，不人道的矯正方式惹怒動保人士，台灣動物緊急救原小組今日發布新聞稿強調，這款訓練機作法殘忍，許多原本Garmin愛用者均憤怒表示，要抵制廠商的全系列產品。

本報記者致電Garmin客服專線，工作人員表示，對於動保團體的意見，已轉達行銷部門評估，後續若有進一步消息，會透過Garmin官方網站或臉書對外說明。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，Garmin在官網宣布要推出以超過3000伏特靜電電擊寵物、糾正吠叫的「智慧寵物訓練機」，引爆愛狗人士怒火後，官方臉書緊急撤文，並刪除示範影片，不過各經銷商的頁面仍寫著「9月4日上市」，宣傳廣告也持續張貼，許多愛狗網友紛紛抗議，更有原本支持Garmin的消費者揚言抵制。

倪京台指出，這款「毛小孩專屬智慧項圈」網路售價4990元，文宣強調「業界首創的吠叫偵測功能」，以「刺激糾正」達到「有效訓練」，但網友進一步了解，這項產品所謂的刺激修正，竟然是以瞬間靜電3517伏特電擊寵物，以達到嚇阻效果，相當殘忍，「如果這產品合理？是不是嬰兒哭鬧也可以用電擊來『矯正』？」

曾接觸超過千隻受虐動物的台灣動物緊急救援小組秘書長倪娟娟說，狗會吠叫往往有背後的原因，如焦慮、病痛、恐懼等等因素，飼主應找出原因，而非以單純電擊的方式制止，「治標不治本」。倪娟娟也說，有些狗天生神經質，需要與主人多相處或外出散步才能放鬆；有些受虐狗則是對強力介入的刺激非常反抗，用電擊反而讓牠更加害怕，適得其反。

高市動保處長徐榮彬指出，使用項圈電擊犬貓，明顯觸犯《動保法》，不過他初步檢視廠商產品網頁，發現業者「很聰明、刻意遊走法律邊緣」，文宣中並未明確鼓勵消費者拿來虐待犬貓，因此販售這類項圈是否觸法，仍有待進一步蒐證認定。

(中時)