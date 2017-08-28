審前瞻預算案 發藍綠爆肢體衝突

立法院臨時會院會今天繼續處理前瞻基礎建設特別預算案，國民黨立委9時左右突然衝上主席台，隨後民進黨立委也上到主席台，雙方爆發拉扯、扭打衝突。（鄧博仁攝）

立法院臨時會院會今天繼續處理前瞻基礎建設特別預算案，國民黨立委9時左右突然衝上主席台，隨後民進黨立委也上到主席台，雙方爆發拉扯、扭打衝突。（鄧博仁攝）

立法院臨時會院會今天繼續處理前瞻基礎建設特別預算案，國民黨立委9時左右突然衝上主席台，隨後民進黨立委也上到主席台，雙方爆發拉扯、扭打衝突。（鄧博仁攝）

立法院本會期第3次臨時會今天繼續處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，立院國民黨團於上午8時56分會議開始前，在國民黨團書記長林為洲號招下，國民黨立委一哄而上，群起佔領議場主席台，讓現場民進黨立委一陣錯愕。隨後，民進黨立委也衝上主席台，民進黨立委張廖萬堅與國民黨立委顏寬恒發生推擠扭打，藍綠立委即全面爆發肢體衝突。

立法院上周針對前瞻特別預算進行朝野協商，但協商破局。立法院今日立即進入表決對決，民進黨預計連續4天不斷電表決前瞻預算，依序完成處理通案、委員會保留案及民進黨提案，趕在31日以前表決過關。

(中時)