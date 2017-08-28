王丰：「去文言文」是老少交相賊的產物
近期高中國文課綱審議，「去文言文」話題鬧得沸騰。知名作家王丰認為，這純粹是老少交相賊的產物，對蔡英文而言，當然就是「去中國化」的另一個鮮明指標。
王丰28日在臉書發文，對「去文言文」議題發表一番看法。他說，「國族認識」是國民成長非常重要的教育環節，以自己來說，當時不但背文言文，老師還鼓勵學生讀諸子百家等古籍經典；此外，毛筆大小楷的練習也沒有偏廢，雖然當年的學生總以寫毛筆字為苦，但現在看到某些政客拿不出手的字跡，或許還慶幸自己多少練過幾天？
王丰強調，現在朝野上下叫嚷著「去文言文」，究其本質，老人的核心動機就是想「去中國化」，少年的動機也不過是想逃避學習，只是在論述上投執政者所好，方便達成他們學習消極之真正意圖。
那麼蔡英文在想什麼？就是想在「去中國化」、「隱性台獨」、「柔性台獨」外，另將「去文言文」立為一個旗幟鮮明的指標！
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
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