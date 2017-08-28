七夕前被分手惹眾怒 范冰冰放閃F巨兔訴愛意

七夕前烏龍「被分手」，范冰冰放閃F巨兔訴愛意。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰與李晨2014年合作《武媚娘傳奇》擦出愛火，兩人隔年以「我們」認愛後，小倆口戀情穩定，越愛越大方地兩人也不時曬恩愛，不過日前卻有大陸狗仔爆料「冰晨」已分手，消息一出引發粉絲眾怒，而今（28日）適逢七夕情人節，范冰冰曬出李晨送的七夕禮物，分手烏龍更是不攻自破。

今天是七夕情人節，不少情侶都在今天向另一半訴愛意，范冰冰今凌晨在微博示愛李晨，寫下：「嗯...我們的日子。七夕快樂」，曬出與李晨同穿情侶裝背影照，同時也曝光李晨送的七夕禮物，是由許多花朵組成的兔子，上頭還有大大的「F」，象徵「范」，范冰冰甜蜜曬恩愛，李晨也不忘回應女友，並虧范冰冰：「是兔子，她說小羊真可愛」。

(中時電子報)