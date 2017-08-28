貓熊「團團」、「圓圓」慶七夕！夫妻倆明迎13歲生日

大貓熊「團團」和「圓圓」明天要一起慶祝13歲生日囉！（此為「團團，台北市立動物園提供）

今天是七夕，是許多人戀人、夫妻相聚好日子！動物園裡的動物也歡喜營這個浪漫的節日！大貓熊「團團」和「圓圓」明天要一起慶祝13歲生日囉！為了讓大家留下一個難忘的回憶，保育員每年都要挖空心思，運用大貓熊的日常食物，精心設計並製作專屬的蛋糕，這次也不例外！

生日會收到什麼禮物呢？8月29日上午11點，由「團團」和「圓圓」親自揭曉！（此為「圓圓」，台北市立動物園提供）

今年的特色是「驚喜包」，蛋糕體外部除了兼顧美觀、好吃及營養滿分之外，裡面還藏著保育員要送給「團團」和「圓圓」的禮物呢！想知道大貓熊們各自會收到什麼樣的禮物嗎？答案將在8月29日(星期二)上午11點，於大貓熊館由「團團」和「圓圓」親自揭曉。

圓圓：「噓-女生的年齡是秘密唷！」。（台北市立動物園提供）

今天是農曆七月七日「七夕情人節」，「團團」和「圓圓」來到台北市立動物園轉眼已經9年，比照野生大貓熊的獨居生活模式，平常各有各的生活空間，幾乎沒有互動，宛如牛郎和織女一般，每年到了「圓圓」的發情高峰期，才有機會見面。「圓圓」今年各項懷孕指數雖到位，可惜還是沒能成功幫「圓仔」添弟妹。不過雌性大貓熊的黃金生育年齡為5-20歲左右，因此保育員每天依然持續地讓「團團」和「圓圓」鍛鍊後腿的力量，期望來年牠們彼此看對眼、且情投意合時，能夠順利自主完成傳宗接代的任務。

「圓圓」的生日是8月30日，「團團」則是9月1日，保育員特地安排8月29日（星期二）牠們都剛好在活動場這天，提前送上蛋糕，也讓所有喜愛大貓熊的粉絲們能夠欣賞牠們享用蛋糕的樣子，並且送上生日祝福。明天上午11點，保育員將送上量身訂作的專屬蛋糕，13歲生日的造形以「團團」和「圓圓」的肖像及名字作為發想，材料計有竹葉、窩窩頭、紅蘿蔔、鳳梨、甘蔗、葡萄及驚喜小禮物等，就讓我們拭目以待。

團團：「祝大家七夕情人節快樂！」（台北市立動物園提供）

另外自9月8日起至10月27日止的每周五下午14：30-14：45，在大貓熊館入口小中庭，將有精采的「大貓熊保母講古」活動，平時負責照顧大貓熊的保育員將蒞臨現場為遊客解說關於大貓熊的習性與常識，如果有相關的疑問，也歡迎提出來大家一起討論，特別提醒所有喜歡大貓熊的粉絲們，可千萬不要錯過每週和保育員面對面交流的機會唷！

(中時電子報)