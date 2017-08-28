MLB》單季50轟 魚軍怪力男衝擊MVP
馬林魚「怪力男」史坦頓28日對教士敲出個人本季第50轟，成為近10年來國聯第一人。史坦頓目前打擊率0.296、長打率0.670，打點已破百，整體攻擊指數(OPS)1.059亦是國聯之冠，主場觀眾紛紛大喊「MVP！」
史坦頓開心表示：「太過癮了，雖然現在講MVP還太早，但我很感謝球迷的支持。」上次國聯單季50轟出現在2007年，由小王子菲爾德(已退休)所達成。值得一提的是史坦頓的全壘打都很深遠，這支第50轟有425英尺。
如果單算8月結束前50轟的球員，史坦頓高居史上第6人，在他前面的是一些怪物級打者，包括索沙、馬奎爾、邦茲。馬林魚前陣子因轉手事件搞得人心惶惶，握有不可交易條款的史坦頓老神在在，他8月份已狂敲17轟。
史坦頓8局下的這一轟也是打破僵局的致勝轟，終場馬林魚以6-2擊敗教士隊。
(中時電子報)
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