國台辦副主任龍明彪：台海嚴峻 有決心排除干擾

大陸國台辦副主任龍明彪28日表示，儘管台海局勢嚴峻複雜，大陸有決心有能力有辦法排除干擾，維護兩岸關係大局穩定。(記者陳君碩攝)

第四屆大江論壇28日在北京台灣會館開幕。(記者陳君碩攝)

大陸國台辦副主任龍明彪28日表示，儘管兩岸關係因台灣當局拒不接受九二共識遭受嚴重衝擊，台海局勢嚴峻複雜，但這改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，我們有決心有能力有辦法排除干擾，維護兩岸關係大局穩定。

第四屆大江論壇28日在北京開幕，國台辦副主任龍明彪在致詞中表示，今年是兩岸同胞打破隔絕狀態，開放交流往來三十周年，三十年來兩岸交流從無到有、從少到多、從間接到直接，從單向道雙向，兩岸經濟文化社會等領域交流合作不斷擴大深化，達到前所未有水平，已經形成全方位、寬領域、多層次的格局，越來越多台灣同胞以各種形式參與到和平發展的事業當中來，反對台獨、支持兩岸關係和平發展，已成為台灣社會主流民意。

龍明彪說，兩岸關係和平發展符合中華民族整體利益和時代發展進步潮流，去年以來儘管兩岸關係和平發展因台灣當局拒不接受九二共識遭受嚴重衝擊，台海局勢嚴峻複雜，但這改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，大陸有決心有能力有辦法排除干擾，維護兩岸關係大局穩定，維護兩岸同胞根本利益。

龍明彪指出，近一段時間以來，大陸相繼出台二十多項政策措施，為在大陸學習工作生活的台灣同胞，提供更多便利，創造更好條件。大陸有關省市近年來相繼成立53個兩岸青年就業創業基地和示範點，已經有近兩萬名台灣青年參加基地和示範點組織的各類實習就業創新交流活動，這些政策措施出台，正是大陸推進兩岸民間交流合作，深化兩岸經濟社會融合，造福兩岸同胞的決心和信心的體現。

龍明彪表示，當前中國大陸正在為2020年全面建成小康社會而努力，朝著本世紀中葉，實現第二個一百年奮鬥目標邁進，在這個歷史進程中，發展的潛力機會無限，希望兩岸年輕人要很好地把握。

龍明彪說，將努力為台灣同胞特別是青年提供更多更廣闊的施展才華、實現抱負的舞台，也將繼續為他們在大陸發展創造更好條件，歡迎更多台灣同胞參與到兩岸交流當中來，兩岸同胞攜手開創中華民族的美好明天。

(旺報)