陸「國歌法」二審 歪曲貶損國歌或被追責

大陸《國歌法（草案）》28日上午提請十二屆全國人大常委會第29次會議二審，相比6月下旬首次審議的草案一審稿，草案二審稿作了一些修改，把歪曲、貶損國歌需要追究法律責任的行為設定得更嚴格。

據中青在線28日報道，草案一審稿規定，在公共場合，惡意修改國歌國詞或者以故意歪曲、貶損方式奏唱國歌，損害國歌莊嚴形象的，由公安機關處以十五日以下拘留。

審議中，萬鄂湘副委員長提出，建議把歪曲、貶損國歌需要追究法律責任的行為設定得更嚴格一點，有些行為可能要追究刑事責任，建議在「由公安機關處以十五日以下的拘留」前面加上一句，即「侮辱國歌情節嚴重的，應該依法追究刑事責任，情節較輕的，由公安機關處以十五日以下拘留」，把追究法律責任的檔次分清楚，遇到類似情節嚴重的情況，應該追究刑事責任。

「十五日以下拘留就是侮辱國歌的最高代價嗎？如果屢屢違反，應該有更嚴厲的處罰措施，不要讓大家感覺到違法的最高代價就是十五日以內的拘留。」鄭功成委員表示。

孫志軍委員提出，國歌、國旗、國徽都是國家形象和標誌，《國旗法》、《國徽法》都規定了追究刑事責任的情形，建議草案參照《國旗法》和《國徽法》，對刑事責任作出規定，表明鮮明的通過國家立法增強國歌奏唱的嚴肅性和規範性態度。

全國人大法律委員會經研究，建議草案二審稿將歪曲、貶損國歌的法律責任修改為：在公共場合，惡意修改國歌歌詞，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或者以其他方式侮辱國歌的，由公安機關處以警告或者十五日以下拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

草案一審稿同時規定，不得在私人喪事活動等不適宜的場合奏唱、播放國歌。國歌不得用於或者變相用於商標、廣告、公共場所的背景音樂等。

陳竺副委員長提出，對於不宜奏唱、播放國歌的不適宜場合，現在定義為私人喪事活動等，這個範圍窄了一點，建議參照2014年12月中辦、國辦印發的《關於規範國歌奏唱禮儀的實施意見》中的表述。

全國人大法律委員會經研究，建議草案二審稿規定：國歌不得用於或者變相用於商標、商業廣告，不得在私人喪事活動等不適宜的場合使用，不得作為公共場所的背景音樂等。

(旺報)