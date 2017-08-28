二信高中教師 勇奪德國紅點設計獎
教育界台灣之光！二信高中廣設科教師陳良蕙、李俊龍，今年首度參加有設計界「奧斯卡獎」之稱的「德國紅點設計獎」，在8000件作品中脫穎而出，以「多喝水」作品榮獲傳達設計獎項，一舉站上德國紅點設計大獎的國際舞台，消息傳回台灣，令師生群起振奮。
紅點設計獎與德國iF產品設計獎、美國IDEA獎並稱世界三大設計獎，今年共計有50國、8051件作品角逐傳達設計獎，每年競爭相當激烈，各國好手紛紛為了爭取設計獎的最高殊榮，無不下足苦功。
陳良蕙及李俊龍獲獎的作品「多喝水」，用過去原始人的生活為主題，並以山頂洞人繪製的洞穴壁畫為主題，創作理念融入狩獵喝水及豐腴女人喝水的意境，呈現出喝水這件事情的自然力與生命力，也帶出喝水是人類從古至今都必須的日常生活習慣，獲得評審青睞。
「希望將自己所學奉獻教育，讓世界更美！」榮獲過金犢獎十大青年設計師、基隆模範教師的陳良蕙表示，設計是一種用視覺說話的方式，身為高中教師，希望透過國際性的知名比賽強化自己的實力，教出獨樹風格的「設計師」。
表現亮眼的李俊龍，則是擔任過行政院原住民族委員會、客家委員會及教育部專案設計助理，也曾任時報廣告金犢獎評審，更在原住民產業認證標章競賽中拿下全國第一，及金犢獎十大青年設計師獎等殊榮。
二信高中校長林立表示，今年首度參加紅點設計競賽，陳良蕙及李俊龍2位老師就獲得莫大的殊榮，相信在他們的指導下，學生們未來也會有機會站上紅點設計獎的國際舞台，讓世界看見台灣。
(中時)
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