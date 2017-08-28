NBA》布萊恩送溫情 鼓勵小刺客挑戰年度第一隊

眼見艾塞亞湯瑪斯身陷交易風波，布萊恩適時送上最直接的鼓勵。(美聯社資料照)

眼見「小刺客」艾塞亞湯瑪斯身陷騎士與塞爾提克交易風波當中，「小飛俠」布萊恩特地發推鼓勵，「我對你的挑戰是，新球季進入年度第一隊！」無疑是送給當前情緒低落的湯瑪斯最正面鼓舞，也證明布萊恩有多麼看好他。

畢竟艾塞亞湯瑪斯已成這筆驚天交易的最大受害者，因為他的臀傷沒法通過騎士體檢，造成騎士藉此威脅塞爾提克提供更多交易籌碼，儘管雙方當前還在談判，卻讓湯瑪斯的行情大受影響，別忘了他曾扛下綠衫軍一哥重任。

沒想到布萊恩這個鼓勵艾塞亞湯瑪斯的動作，讓不少NBA球星表達羨慕心情，也跟布萊恩要求提出挑戰，像是先前傳出受傷退出歐錦賽的公鹿「字母哥」阿提托康波，布萊恩馬上欣然回應，「你的挑戰是年度MVP！」

就連球迷也幫巫師明星後衛沃爾跟布萊恩提出挑戰，布萊恩的回答是，「年度防守第一隊！」沃爾隨即分享這則推文，且回應，「我收到了！」其實沃爾曾在2015年入選年度防守第二隊，防守功力不在話下。

不過布萊恩並非滿足每位球星提出挑戰的要求，像是今年夏天從火箭交易到快艇的貝弗利，雖在推特上寫，「布萊恩你要給我怎樣的挑戰？」卻遲遲得不到布萊恩的回應，看來小貝或許因此感到些許沮喪吧。

(中時電子報)