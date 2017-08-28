男子太極劍太極拳全能賽 中華台北陳宥崴奪銀

中華台北武術代表隊陳宥崴在男子太極劍太極拳全能賽，奪下銀牌。（莊旻靜攝）

中華台北武術代表隊陳宥崴在男子太極劍太極拳全能賽，奪下銀牌。（莊旻靜攝）

台灣武術好手陳宥崴代表中華台北參加2017台北世大運男子太極劍/太極拳全能賽，今天(28日)上午完成太極拳套路，獲得9.45分，綜合太極劍分數總合達19.01分，確定為台灣再拿下一面銀牌，金牌則由中國大陸好手孔繁輝則以總分19.33分，奪下金牌。

具有太極美少女之稱的陳宜盈將在女子太極劍全能賽登場，也有奪牌機會。

(中時)