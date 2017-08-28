美國文森號vs中國遼寧號 外媒分析南海槓上兩方優勢
美國和中國艦隊若在西太平洋上發生衝突，商業內幕(Business Insider)認為美國可用強大的海上力量得以擊退中國艦隊，但中國在南海各島也有足夠的武力足以彌補戰力差距、逼美國撤退。
兩方最可能發生衝突的時機，很可能會是在美國海軍派遣卡爾·文森號航空母艦(USS Carl Vinson)到南海、行使航行自由權的時後。文森號計畫和兩艘驅逐艦─偉恩·E·梅耶號和麥可·墨菲號─和一艘飛彈巡洋艦查普蘭湖號前往南海。
商業內幕也分析中國航母遼寧號的戰力，表示它在今年初左右，身邊約有3艘導彈驅逐艦、2艘導彈護衛艦和1艘反潛護衛艦以及一艘供油船跟隨。
如果兩方艦隊槓上，初期美國可靠其艦隊上的戰機取得優勢，因為儘管中國艦隊數量比較龐大，商業內幕指出今年初在遼寧號上出現的13架殲-15戰機雖可彈射起飛，但遼寧號只有艏跳板，不足以讓這些戰機在裝滿武器的情況下出動，變成在半盲和武器有限的情況下和美國戰機進行對戰。
文森號上有3個攻擊戰鬥機隊，總共約有分別有10到12架F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機(F/A-18 Hornets)，其中34架除了還有4架E-2空中預警機支援外，整個美國艦隊還有電子攻擊機EA-18G咆哮者(Growlers)戒護。
因此認為美國艦隊很有機會可擊滅中國戰機，而且它必須這麼做，因為美國艦隊還要對付中國的軍艦，咆嘯者攻擊機只能打擊5艘導彈軍艦，而且這些軍艦上都有防空飛彈，遼寧艦上也有近程防禦武器系統，如果遭到飛彈或飛機攻擊，1分鐘可發射1萬顆子彈反擊。
目前美國黃蜂攻擊機搭配的魚叉反艦飛彈(Harpoon)只有67哩的射程，因此需要飛到海面附近發射，並躲避任何襲來的飛彈。商業內幕預計，這樣雖仍可摧毀中國艦隊，但美國艦隊可能也會因此損失幾架黃蜂攻擊機。
但不管如何美國艦隊都必須撤退，中國在鄰近南沙和西沙群島上的飛機和飛彈都可攻擊到美國艦隊，不管它跑到南海哪個角落。
美國艦隊雖然可以進一步攻擊所有射程內的中國飛彈連，但該艦隊的火力不足以摧毀中國所有軍事化的島和礁。若中國在西沙和南沙群島中佈署了反船艦巡航導彈，美國艦隊在行經南海時就必須要保衛自己。因此美國艦隊可能會用一邊用標準導彈防禦、並撤出中國飛彈的射程。
(中時電子報)
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