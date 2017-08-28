美國文森號vs中國遼寧號 外媒分析南海槓上兩方優勢

美國航母文森號和南韓船艦以及美國船隻今年五月在西太平洋的照片。(美聯社)

美國和中國艦隊若在西太平洋上發生衝突，商業內幕(Business Insider)認為美國可用強大的海上力量得以擊退中國艦隊，但中國在南海各島也有足夠的武力足以彌補戰力差距、逼美國撤退。

兩方最可能發生衝突的時機，很可能會是在美國海軍派遣卡爾·文森號航空母艦(USS Carl Vinson)到南海、行使航行自由權的時後。文森號計畫和兩艘驅逐艦─偉恩·E·梅耶號和麥可·墨菲號─和一艘飛彈巡洋艦查普蘭湖號前往南海。

商業內幕也分析中國航母遼寧號的戰力，表示它在今年初左右，身邊約有3艘導彈驅逐艦、2艘導彈護衛艦和1艘反潛護衛艦以及一艘供油船跟隨。

如果兩方艦隊槓上，初期美國可靠其艦隊上的戰機取得優勢，因為儘管中國艦隊數量比較龐大，商業內幕指出今年初在遼寧號上出現的13架殲-15戰機雖可彈射起飛，但遼寧號只有艏跳板，不足以讓這些戰機在裝滿武器的情況下出動，變成在半盲和武器有限的情況下和美國戰機進行對戰。

文森號上有3個攻擊戰鬥機隊，總共約有分別有10到12架F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機(F/A-18 Hornets)，其中34架除了還有4架E-2空中預警機支援外，整個美國艦隊還有電子攻擊機EA-18G咆哮者(Growlers)戒護。

因此認為美國艦隊很有機會可擊滅中國戰機，而且它必須這麼做，因為美國艦隊還要對付中國的軍艦，咆嘯者攻擊機只能打擊5艘導彈軍艦，而且這些軍艦上都有防空飛彈，遼寧艦上也有近程防禦武器系統，如果遭到飛彈或飛機攻擊，1分鐘可發射1萬顆子彈反擊。

目前美國黃蜂攻擊機搭配的魚叉反艦飛彈(Harpoon)只有67哩的射程，因此需要飛到海面附近發射，並躲避任何襲來的飛彈。商業內幕預計，這樣雖仍可摧毀中國艦隊，但美國艦隊可能也會因此損失幾架黃蜂攻擊機。

但不管如何美國艦隊都必須撤退，中國在鄰近南沙和西沙群島上的飛機和飛彈都可攻擊到美國艦隊，不管它跑到南海哪個角落。

美國艦隊雖然可以進一步攻擊所有射程內的中國飛彈連，但該艦隊的火力不足以摧毀中國所有軍事化的島和礁。若中國在西沙和南沙群島中佈署了反船艦巡航導彈，美國艦隊在行經南海時就必須要保衛自己。因此美國艦隊可能會用一邊用標準導彈防禦、並撤出中國飛彈的射程。

(中時電子報)