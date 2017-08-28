前瞻表決爆衝突 藍僅佔主席10分鐘就遭排除
立法院臨時會本週排定處理前瞻基礎建設首期預算，國民黨團書記長林為洲一早帶頭佔領主席台，一度癱瘓議事無法開會。隨後部分藍綠委爆發推擠衝突、叫囂，林為洲與綠委吳秉叡推擠時還撞到頭，但民進黨團不到10分鐘就排除議事障礙，最後立法院副院長蔡其昌得以順利宣布開會。
由於擔心國民黨佔領主席台，民進黨團今發出甲級動員，一早就先進議場，但國民黨團並未現身。快到9點開會時，林為洲帶領其他藍委突襲，高喊民進黨「違法包裹表決」，並表示只要白紙黑字寫明要逐條表決，國民黨就不再佔主席台。
但綠委也非省油的燈，隨即上前衝撞藍委，推擠過程中，藍委雖因人數不多屈於劣勢，但仍數度欲衝上主席台，因疑遭藍委林德福碰撞，綠委邱議瑩大罵「不要臉」。
不過10分鐘後，主席台淨空後，綠委在周圍排排站，以防國民黨再度突襲，擔任會議主席的蔡其昌順利上台主持議事。
(中時)
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