關島北方熱帶性低氣壓 恐生成15號颱風「珊瑚」
氣象局預測，在關島北方海面的熱帶性低氣壓1002百帕，中心近似滯留，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱，將是今年第15號颱風「珊瑚」。另一方面，今日台北市高溫恐達36度，中部地區及南部地區則是34度，東部地區則是33度。
氣象局表示，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台灣南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率，請民眾多注意。
氣象局指出，明日受低壓帶影響，東半部、南部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門為多雲到晴；中部以北、東南部及澎湖、金門沿海空曠地區易有較強陣風，請民眾多注意。
中央氣象局預報員朱美霖表示，珊瑚颱風大概還要一至兩天後才會逐漸形成，且依照周遭環境來看，珊瑚颱風較可能北轉朝日本而去，對台灣較不會有直接影響。
(中時)
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