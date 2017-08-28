或因美軍領導層施壓 韓國加快部署「薩德」

南韓總統文在寅15日呼籲和平應對朝鮮半島核問題。（新華社）

韓國總統文在寅上台後，薩德反導系統部署進度一度放緩，然而近日傳出消息，駐韓美軍剩餘的四輛「薩德」發射車預計最早將於下周部署在慶尚北道星州基地。此前文在寅政府曾承諾在一般環境影響評估結束前，不會追加部署「薩德」發射車。

大陸《環球時報》報導稱，有分析認為，美國太平洋司令部司令哈里斯、戰略司令部司令海頓、導彈防禦局局長格里夫斯等3位核心高官日前訪韓時或施加了壓力。

報導稱，韓國政府官員25日曾表示，目前已做好準備隨時部署保管在駐韓美軍基地的四輛「薩德」發射車。最早將於下周完成對星州的小規模環境影響評估工作，並計劃推進臨時部署。

7月24日，小規模環境影響評估報告已經提交給大邱地方環境廳。若韓國國防部和大邱地方環境廳就評估報告達成協議，小規模環境影響評估程序將全部完成。

報導稱，對此，韓國總統府青瓦台相關人士表示，「雖然不確定，但據我所知，小規模環境影響評估將於下週一(28日)左右完成」；大邱地方環境廳相關人士表示，就國防部提交的小規模環境影響評估報告提出了幾項補充要求。雖然尚未確定於28日結束，但正在努力爭取下周結束。

韓國防部相關人士表示，對於四輛「薩德」發射車的臨時部署，至少會提前一天通知媒體和地區居民後再推進，這樣的方針不會改變。但一旦韓國政府出面部署「薩德」，當地居民則會採取用身體封鎖基地入口等積極的應對方式，預計居民和警察會發生衝突。

(中時)