美國務卿再談駐軍阿富汗：談判開始前不會撤兵

美國總統川普不久前公布美國對阿富汗新戰略，強調美國將繼續支持阿富汗政府。美國國防部長馬提斯隨後表示，多個美國盟友國家已承諾向阿富汗增派軍力。美國國務卿提勒森於當地時間27日在福克斯新聞頻道播出的節目中表示，美國將向塔利班表明，在其與阿富汗政府開始談判前不會從阿富汗撤軍。

大陸《環球時報》報導稱，提勒森說，美國在阿富汗的戰略將發生實質性改變，所有這些都是旨在向塔利班發出明確信號，即「我們不會撤離此地，我們將與阿富汗政府及安全力量共同戰鬥，要使塔利班與阿富汗當局協調配合，推進和解進程並建立有效領導層。」他還確認稱，美國將不再受駐兵人數和駐兵期限的約束，但也要「視具體情況行動」。

報導稱，提勒森表示，川普已授權國防部長馬提斯決定駐阿富汗美軍的人數，並擴大了該地區司令部自主做決定的權限。提勒森認為，近幾年塔利班在發展，而阿富汗軍隊沒有能力擊退塔利班武裝。

(中時)