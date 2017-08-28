世大運28日獎牌榜 我武術添2銀 陸摘第5金

世大運28日獎牌榜。(11:30更新)

世大運武術28日舉行男子太極拳/太極劍全能決賽，中華隊陳宥崴以9.56/9.45總和19.01分奪下銀牌。中國大陸孔繁輝以9.66/9.67兩項都是最高分輕鬆摘金。

女子太極拳/劍方面，中華隊陳宜盈以9.53/9.60總和19.13分摘銀，中國大陸吳孟瑤9.60/9.62雙項榜首再奪金，香港莫宛螢總和19.10分獲銅。

(中時電子報)

中華隊陳宥崴在男子太極劍太極拳全能賽奪下銀牌。（莊旻靜攝）