慈濟吉祥月祈福 27國世大運選手參與體驗
慈濟26日晚間在林口世大運選手村附近舉辦吉祥月祈福會，由於舉辦的時間與地點，是世大運各國選手進駐林口選手村的時間，有多達27個國家的世大運選手，共同參與祈福會，體驗台灣宗教祈福活動。
慈濟基金會表示，國曆8月22日起即進入農曆的7月，佛教視農曆7月為「吉祥、歡喜、孝親」的月份，慈濟基金會於農曆7月在全台各地及全球五大洲舉辦約840場愛灑活動、近400場祈福會及近1900場禮拜《地藏經》共修，預計將有逾25萬人參與。
慈濟基金會表示，當晚在慈濟吉祥月祈福會以「雷霆萬鈞」與「勤行頌」的「鐘鼓齊鳴」開場時，吸引了包括立陶宛、西班牙、義大利、蒙古、墨西哥、德國、日本、加拿大、法國、馬來西亞、布丹、英國、南非、伊朗、菲律賓、敘利亞、匈牙利、捷克、智利 、盧森堡 、波蘭、巴西、土耳其、印尼、俄羅斯、斯洛伐克、葡萄牙等共27國家的世大運選手，親臨現場體驗這場不一樣的台灣宗教祈福活動。
慈濟基金會表示，此次在林口體育公園舉辦的祈福會，主題是「齋戒環保護大地、蔬食養生更健康」，除一般「鐘鼓齊鳴」獻燈花、獻供等祈福儀式外，還有手語表演、歌唱、溫馨互動區、環保體驗區及「蔬醒護地球」茹素宣導等活動安排，多國選手不僅從溫馨互動更進一步了解台灣。
(中時)
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