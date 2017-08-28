驚「怎會自助加油？」羅友志：我也是要生活

聽到民眾驚呼「他是羅友志耶，他怎麼會自助加油？」讓羅友志求饒直呼：「我也是要生活」。（圖／取材自羅友志oo有事找友志臉書）

資深媒體人羅友志分析時事精闢、談話風格犀利，關注時事的他，樂於在臉書分享見解，羅友志還被粉絲受封「台客名嘴」稱號，讓他打開知名度，所到之處都會被民眾認出、引發討論，羅友志甚至還聽到有人說「他怎麼會自助加油？」也讓他直呼：「我也是要生活的呀」。

羅友志成名後，私下一舉一動也都會被民眾認出，他近日則在臉書透露，聽到民眾壓低聲音說：「他是羅友志耶，他怎麼會自助加油？」也讓羅友志忍不住求饒，直呼：「麥啊餒啦（別這樣）…我也是要生活的呀」。

羅友志也舉例，他到士林夜市時，還被質疑怎麼吃「這種東西」，讓他哭笑不得「哇咧，什麼叫『這種東西』啦」，羅友志希望民眾用平常心看待，還幽默自爆：「我跟你們一樣，也會呼吸喔！」面對網友留言問，私下是否願意合照，羅友志也親民說：「歡迎啊~」。

(中時電子報)