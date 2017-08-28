綠委吳秉叡籲「中職加入日職」 藍批：自我閹割!
民進黨立委吳秉叡昨建議，中職可減為2隊加入日本職棒，如此觀眾增加，有更多經費回饋球員。國民黨立委許毓仁今天則砲轟吳秉叡，中職目標是要增隊，擴大觀眾群，「自我減隊就像是自我閹割」、「想歸建日本想瘋了」，許痛批吳秉叡不只講幹話更是講蠢話。
吳秉叡昨(27日)表示，之前他有向台日關係協會會長邱義仁提到，中華職棒可以從現在的4隊減為2隊，並加入日本職棒聯盟，這樣觀眾一定會變多，收視率也會增高，門票售價也可以提高，就有更多經費可以回饋球員。
許毓仁披批評吳秉叡如果不是完全不懂職棒，就是想歸建日本想瘋了。中職目標是要增隊，擴大觀眾群，自我減隊加像是自我閹割，這是完全沒有經過大腦的想法。中職減隊加入日職也要看對方願不願意，「這像是自我矮化，對方也不會同意，講這種話只是被笑掉大牙。與日職或韓職交流，可以邀請對方來打正規季賽，培養更多棒球觀眾。」
許毓仁認為，政府應該要做的是如何引導更多的企業投入職棒運動，提供減稅優惠，並且鼓勵投入基層選手培育和運動場館的認養和管理。
許批評，對於吳秉叡不經大腦思考的想法，真的搖頭，「建議他多了解一下實際情況，否則講出來的不只是幹話更是蠢話。」
(中時)
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