再下一城！伊拉克收復IS戰略要地塔阿法
伊拉克軍隊再度攻下恐怖組織IS重要的戰略據點塔阿法(Tal Afar)，經過2天進攻行動以後，伊軍重新奪回2014年6月失去的領土，讓伊拉克政府再度掌控對抗極端團體IS的關鍵城市，這座城市地處補給物資必經之路，對兩軍而言都具有非常重要的戰略意義。
根據CNN報導，伊拉克軍隊近日最新攻下恐怖組織IS的版圖是位處戰略要地的塔阿法，這座城市位於敘利亞和IS「首都」摩蘇爾輸送貨物的交通要道之間，具有相當重要的戰略地位。這場反攻行動大約1個星期前開始展開，伊拉克安全部隊包括美國支持的反恐部隊在內，提前從不同方向包圍塔阿法，策畫一舉拿下該城。
塔阿法是極端組織IS在伊拉克尼尼微省(Nineveh)的最後一塊占地，它位於上一個被伊軍解放的重要據點摩蘇爾東邊45哩處。儘管塔阿法目前也被伊軍解放了，但是仍有不少人擔心IS戰士和武力未被完全殲滅，隨時可能重新奪回該城，因為就在摩蘇爾遭到解放後1個多月，IS羽黨仍未完全被撲滅，有人擔心這股殘餘勢力存在城鎮內，恐怕成為未來的一大隱患。
美國領導的國際聯軍估計，塔阿法解放後約有1至5萬名平民仍在城鎮裡面或周圍，來不及安全逃出家園。因此聯合國難民組織呼籲，數以千計的伊拉克家庭可能正尋求逃離戰場，兩方軍隊應該確保這些平民能夠安全通過軍事衝突的地區。
(中時電子報)
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