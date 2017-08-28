台南市多元化計程車 即將領牌上路

台南市「多元化計程車」即將上路！台南市政府已核准「港龍大車隊」、「大都會衛星車隊」、「成功衛星計程車無線電台」、「中華衛星車隊」及「府城衛星車隊」等5家計程車派遣業者經營多元化計程車服務，預計今年10月底前可望有50輛多元化計程車陸續上路營運服務，提供民眾更多元的選擇，期能進一步提升計程車服務品質。

交通局長林炎成表示，多元化計程車與一般計程車不同之處，除車身不是黃色之外，也必須透過APP等方式叫車，但不得在路上巡迴攬客，此外費率也鬆綁，司機可選擇豪華車款、廂型車等，提供客製化、多元化的服務。

林炎成還指出，目前依業者規劃的多元化計程車將有轎式、休旅式及9人座等車型，民眾搭車前只要下載業者提供的叫車APP，即可得知駕駛人資訊、車輛廠牌、出廠年份及車身顏色等資訊，在輸入上、下車地點後可計算預估車資、路徑紀錄等智慧先進功能，提供民眾新選擇，並促進台南地區計程車產業服務升級。

(中時)