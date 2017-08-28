小小童趣當一日醫師 救護車鮮體驗
梧棲童綜合醫院周日舉辦「小小童醫師體驗營」，共有42位國小中、高年級學童參加，透過營隊及團體活動的方式，讓小朋友學習身體保健知識，增進健康知覺、態度、價值觀與技能；課程採互動方式進行，小朋友們也展現出熱情活力，勇於提出問題請醫師解答，歡樂氣氛讓上課沒有距離感。
報到分組後，先由小兒科繆燕婷醫師進行「兒童常見傳染疾病介紹及預防」的衛教講授，透過課程的介紹，使學童能認識常見的傳染性疾病及傳染途徑等相關知識，並學習如何於生活當中預防遭受感染。
學童隨後進行「救護健康小尖兵」活動，學習急救技術及健康常識，由小兒加護病房洪芝怡護理長，說明AED自動體外電擊使用方法，與CPR 的操作運用，讓小朋友們實際按壓安妮，體驗如何救人；另外也由復健科李孟儒物理治療師教運動傷害介紹暨處理，讓學童實際操作正確包紮方法。
這次活動最特別是在體驗課程加入了救護車設備介紹，由張恩誌中級救護技術員解說，並讓學童坐上駕駛座與進入救護車內，增進學童對緊急救護及健康常識之認知；小朋友們進入救護車內都驚呼是特別的經驗，也感受到救護員的辛苦。
下午則進行「愛擁抱，勿擁暴」宣導，透過戲劇演出，增進學童對於家庭暴力及兒少保護的相關知識，最後讓小朋友們進行「大地遊戲」，設計正確衛生習慣及簡易醫護知識的遊戲關卡，讓學童依照提示至各關卡，回答相關問題並完成指令成功闖關，每個小朋友都玩得很高興。
(中時)
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