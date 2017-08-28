女子太極拳太極劍全能 中華台北陳宜盈奪銀

陳宜盈在女子女子太極拳／太極劍全能賽，拿下銀牌。（莊旻靜攝）

陳宜盈在女子女子太極拳／太極劍全能賽，拿下銀牌。（莊旻靜攝）

陳宜盈在女子女子太極拳／太極劍全能賽，拿下銀牌。（莊旻靜攝）

台灣太極美少女陳宜盈代表中華台北，參加2017台北世大運女子太極拳/太極劍全能賽，以總和19.13分，拿下銀牌，這也是中華台北在武術項目第3面獎牌。陳宜盈在太極劍拿下9.6高分，先前的太極拳則是9.53分。中國大陸好手吳孟瑤則以總和19.22分奪下金牌。

(中時)