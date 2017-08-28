李佳穎轉身秀「不科學翹臀」 網友驚呆

李佳穎近來迷上運動健身。(圖／翻攝自李佳穎臉書)

李佳穎翹臀讓網友都驚呼。(圖／翻攝自李佳穎臉書)

李佳穎外型甜美，因電視劇《莫非，這就是愛情》事業再攀高峰，不過因長時間拍戲，造成經期失調，她選擇停下腳步，休息養身體，更迷上運動健身，雕塑出好身材，近日她PO文分享收到情人節禮物，不過網友卻把注意力放在她的「翹臀」，瞬間變成亮點。

李佳穎提前收到情人節禮物，她開心分享喜悅，照片中她穿著黑色窄裙，手上拿著4顆粉色愛心氣球，臉上滿是笑容，不過網友卻發現她回眸轉身時，苦練已久的翹臀全都露，讓大家都驚呼這比例太不科學，「翹的太不合理了！」瞬間吸走所有人目光。

(中時電子報)