新中橫望高寮段坍方 信義至塔塔加交通中斷

新中橫望高寮路段坍方。（沈揮勝翻攝）

信義工務段積極搶修中。（沈揮勝翻攝）

玉山塔塔加、信義草坪頭之間，雙向交通中斷，封閉禁行。（沈揮勝翻攝）

南投縣信義鄉新中橫公路台21線115.5K望高寮路段，道路上邊坡今(28)日清晨6點30分發生坍方，信義草坪頭至玉山塔塔加雙向交通阻斷無法通行，目前已有公路總局信義工務段積極搶修，預期若一切順利，下午2點恢復通行。

但因該處近幾年曾連續坍方多次，不可預期狀況多，能否按預定時間搶通，連現場人員也不敢打包票。

信義工務段副段長廖瑞仕提醒民眾，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統及收聽警廣路況廣播。

廖瑞仕表示，坍方原因主要受山區連日午後強降雨，及坡面極不穩定影響，造成本次坍方阻斷，清晨巡查發現後立即調派機具積極搶通中，阻斷期間造成用路人不便敬請見諒。

(中時)