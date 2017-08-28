澳門旅遊局宣佈取消第29屆澳門國際煙花比賽匯演

來自澳門特別行政區政府旅遊局發布的新聞指出，由於風災後有道路及設施受損，公共交通運輸、水電供應及餐飲服務未全面恢復，全澳仍投入災後工作，旅遊局已要求澳門旅行社在8月25至30日暫停安排團客至澳門，騰出資源應付災後復原工作。如已預訂客房或計劃訂房，建議先向酒店了解最新情況。

此外，特區政府已經宣布取消一系列公眾及節慶等活動，當中包括第29屆澳門國際煙花比賽匯演，而本屆的澳門國際煙花比賽匯演的獎盃設計比賽、攝影比賽和學生繪畫比賽以及火樹銀花嘉年華亦一同取消，請旅客注意。

澳門旅遊局呼籲旅客留意災後的相關情況，如有疑問請致電二十四小時旅遊熱線(853)28333000。

(中時)