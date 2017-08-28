大好河山 河北長城行

張家口大境門長城因地處雞鳴山下而得名。(圖/林麗萍)

由河北省臺灣事務辦公室邀請臺灣媒體團於8月23日起進行為期6天的長城及周邊的景點參訪交流。這次安排河北省境內延線長城景點包括了:雞鳴驛古城、大境門、金山嶺、喜峰口、潘家口水下長城、白羊峪大理石長城等；以及延線知名景點包括清朝時期知名的”避暑山莊”、普寧寺、小不達拉宮等。

首站來到張家口懷來縣“雞鳴驛古城”，此驛建因山而得名，是建于明代1368-1644年間，城內站地22萬平方米，約300多戶居住此地，這座保有古老風味的長城驛站，經過修復整建，讓原始長城譯站再現。

大境門位居張家口市離市區不遠，2011年列為4A級國家景區。大境門在萬里長城中唯一以門為命名的隘口，是中國萬里長城中四大關隘之一，與山海關、居庸關、嘉峪關並稱為萬里長城“四大名關”。大境門不僅有宏偉的建築和秀麗景致，建築皆沿山勢修建，就地取材，以石壘築，而且有著光榮的歷史，距今有400年歷史。

張家口大境門長城入口。(圖/蹇金津)

第三站來到國家5A級旅遊景區”金山嶺長城”，明朝愛將戚繼光任命主持修築，是萬里長城的精華地段，素有“萬里長城，金山獨秀”之美譽。金山嶺長城是現保存最完好的一段明長城，被專家稱之為明長城之精華，值得花點時間走上一回，才真的不虛此行。

承德市灤平金山嶺長城。(圖/林麗萍)

家口水庫橫切長城，喜峰口、潘家口兩座雄關鑲入一潭碧波，從而形成萬里長城一處絕景——水下長城。潘家口水庫修建後，喜峰口、潘家口城堡淹沒于水中，萬里長城從湖中穿過，形成世上獨一無二的水下長城奇觀。在「 喜峰雄關大刀園景區」登船遊覽潘家口水庫沿途景觀，船行約一小時路程，水庫跨約二市四縣，喜峰口、潘家口兩座長城雄關，群山美景在此一次飽覽。

遷西喜峰口長城另一頭己鑲入一潭碧波水中。(圖/林麗萍)

最後一天來到”白羊峪大理石長城”，此段因部份尚未經人工修整，尚留有原始大理石堆砌的山壁，這天因正逢路面整修，天空飄下細雨，讓這一站更顯詩意，濕氣在空中繚繞，只見長城一小段，無法瀏覽全貌甚是可惜。俱當地人敘訴，每年4月桃花開的季節是此段長城的美景，可見山、水、花海與這長城連成一線，美不盛收，但願下回有機會再次探訪，瀏覽不同季度與美景。(文/蹇金津)

(中時電子報)

白羊峪大理石長城景區入口。(圖/林麗萍)