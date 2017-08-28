林志玲裝狼狽賣火柴 遭爆打太浮誇！

林志玲詮釋經典童話《賣火柴的小女孩》。（圖／取材自東方衛視旅途的花樣、林志玲工作室微博）

名模林志玲加入實境節目《旅途的花樣》，跟著節目遠赴丹麥，林志僅親眼見到丹麥王子騎鐵馬現身，還親民展示自己平時會騎腳踏車帶小孩外出，丹麥王子親臨錄影現場，讓志玲姊姊都忍不住驚喜摀嘴，而來到童話王國，林志玲也演出童話《賣火柴的小女孩》，詮釋方式更是超浮誇。

提到丹麥，就會想到安徒生童話，劇組也安排主持群再安徒生博物館即興演出經典童話《賣火柴的小女孩》，由林志玲飾演賣火柴的可憐女孩，而飾演「惡霸」的歌手華晨宇不僅搶了林志玲的鞋子，還用浮誇演技詮釋爆打林志玲，即興演出不僅詮釋經典，超狂演技更是超吸睛。

(中時電子報)