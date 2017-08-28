新北市攜手長榮航 力拚泰國來台旅遊
受到泰國來台免簽誘因，今年上半年泰國來台旅客年增高達82.2％，看好未來泰國旅客來台人數力拚倍增，新北市政府觀光局今（28）日宣布與長榮航合作，推出機加酒自由行3天2夜未稅只要10,888元，前5,000名旅客還會加贈新北市專屬禮包。泰國觀光局也大力相挺，台灣民眾前往泰國旅遊，指定旅行社購買長榮航團體行旅客，前2,000名即贈送SIM卡。由新北市政府觀光局、泰國觀光局與長榮航空三方首度攜手，衝觀光互訪人數突破百萬。
長榮航台灣飛曼谷每周已有27個航班，平均每天就3～4班，加上每周88班台灣跨太平洋北美航線的助力，方便泰國民眾來台轉機前往北美，兩底民眾互訪的旅遊商機。統計長榮航今年上半年載客量，泰國來台人數較去年同期大增4成。
(工商)
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