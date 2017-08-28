美海軍證實 撞船馬侃號失蹤士兵遺體全數尋獲
美國海軍今宣布，已經找回10名在約翰·S·馬侃號驅逐艦(USS John S. McCain)撞船後失蹤的10名士兵的遺體，海軍在船艦受損的船艙中、封閉的部分找到這些遺體。
美國第七艦隊在其網站上公布這項消息，上周四美國海軍在發現並且確認其中一名失蹤士兵的遺體後，暫停大範圍搜索和搜救行動。該聲明表示，現在美國海軍正在確認所有事實，調查撞船原因。
馬侃號導彈驅逐艦上周在新加坡東方外海和貨船Alnic MC相撞，馬侃號當時正前往新加坡，進行定期造訪任務。撞船事件發生後美國海軍一度暫停全球艦隊的行動、因為這是今年起美國太平洋艦隊第四起重大意外，因此極需重新檢討其運作，第七艦隊司令奧庫安(Joseph Aucoin)因此被解除職位。
上週三美國海軍進行暫停行動時，在日本橫須賀的第七艦隊的官員和船員已經接受新的風險管理和溝通訓練。美國海軍第七艦隊以日本為總部，旗下70多艘船以及140架戰機和2萬名士兵等。
(中時電子報)
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