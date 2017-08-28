PGA》球王強森延長賽季後賽稱王 潘政琮T49

強森延長賽擊敗史畢斯，激動握拳冠軍到手。(美聯社)

美巡(PGA)首場季後賽就出現「球王」強森與世界第3史畢斯延長賽爭冠好戲，結果強森的長程炮拿手本事，成了擊敗史畢斯奪冠的武器，於北美信託高球賽封王，拿下生涯第4座季後賽冠軍及157.5萬美元獎金，同時賺2千分聯邦盃積分，躍居積分榜第1。

潘政琮聯邦盃排名上升至第85，具本周Dell錦標賽參賽資格。(美聯社資料照)

我國旅美好了潘政琮，今(28日)決賽輪首度與前球王澳洲好手戴伊同組，但在這位世界名將面前未發揮水準，揮出0鳥2雙柏忌3柏忌77桿(+7)，以總桿285桿(+5)並列第49作收。

他這場比賽因為晉級有賺到聯邦盃積分，排行榜小升1名，上升至第85，確定可參加本周四登場的第2場季後賽Dell錦標賽。這場比賽參賽選手縮減為聯邦盃排行榜前100。

北美信託高球賽今決賽輪，強森飆出66桿，史畢斯第6洞雙柏忌、第9洞柏忌，最終失去單獨領先優勢，這輪交出69桿，4輪打完與強森同以總桿267桿(-13)並列第1，2人於4桿洞的第18洞進行驟死賽。

強森的長程炮看家本領在延長賽建功，開球轟出這場比賽最遠距離341碼，第2桿只拿下劈起桿，且攻上果嶺只距洞口4呎，順利以小鳥擊敗史畢斯的Par，旗開得勝拿下4場季後賽的第1場勝利。

(中時電子報)