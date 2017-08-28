計程車拿不到電子收據？交通部：研議積極推廣

計程車新式計費器電子乘車證明發生車號、申訴電話不正確的情形，恐導致無法申訴、尋找失物。（讀者提供）

計程車新式計費器電子乘車證明發生日期錯置，乘客無法報帳。（讀者提供）

記者實搭發現，許多計程車司機裝有新式計費器，卻甚至無法提供電子乘車證明，僅能提供傳統收據，沒有車號、申訴電話，也沒有詳細里程、計費資訊等。（張家豪攝）

經《中國時報》上週報導交通部補助逾3億元，供計程車安裝新式計費器，仍發生部分計程車不給電子乘車證明、所載資訊不確實等。交通部因此於8月23日行文各直轄市政府交通局、公路總局及各計程車公工會，建議加強勸導及取締，並於1個月內研議積極推廣電子乘車證明。

公文表示，依據〈汽車運輸業管理規則〉，計程車應列印乘車證明給乘客，提供乘客報帳、尋找失物或申訴的憑證，所載資訊也應正確，以保障乘客權益。各單位應加強取締，並建議儘速於1個月內邀集地方計程車公工會，積極推廣宣導列印乘車證明及尋求鼓勵印製及索取的措施，「相關會議記錄屆時並請副知本部。」

交通部寫道，部分計程車列印乘車證明資訊（如車號、申訴電話等）不正確，應勸導計程車業者限期至表行正確設定計費表內參數資訊，仍不改正者，依公路法處9千元以上9萬元以下罰鍰。

公文強調，2015年、2016年陸續同意各直轄市、縣市政府提報計程車計費表更新計畫補助申請案，就揭示應加強駕駛人及乘客的宣導，並研議列印紙卷做為宣導品，再提供給計程車駕駛人使用的可行性。

不過，計程車業者提醒，與其等待地方政府配合，交通部不如主動修法，從源頭解決——將現有規定不管乘客要不要，司機皆須列印乘車證明的硬性規定，改為司機應視乘客意願，提供乘車證明（如果乘客要就必須給，不要就可以不印），並配套整合各式新式計費器功能，讓司機可選擇印或不印證明，已有不少計費器具備此項功能，藉此避免浪費，再搭配取締檢舉。

(中時)