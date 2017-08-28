妙齡女狂追部落客美食 罹第二型糖尿病
台中一名OL念大學時離家外宿，四處品嘗部落客推薦美食，不料引爆糖尿病，得長期追蹤控制，然而這對胃口好、難忌口的年輕族群來說極為困難，她血糖一度超標逾2年，直到醫師更換新藥SGLT-2抑制劑後，才逐漸穩定，也讓她重拾信心，從飲食、運動來控制糖尿病，目前體重累積已減8公斤。
病患24歲黃女的父母也是糖尿病友，且須長期洗腎。她說，從小家庭飲食以清淡為主，讀大學時她首度離家住宿，對於重口味的外食難以抗拒，最愛和同學上網搜尋美食，凡關鍵字「必吃」、「CP值爆表」、「不吃後悔」、「大推狂推」都吸引她去朝聖，不僅1天5餐以上，更天天喝手搖飲料。
飲食大失控，導致黃女引爆家族遺傳的第二型糖尿病，起初她為控制血糖，少吃並運動，可是遇到朋友邀約或嘴饞，就無法抵抗美食誘惑，空腹血糖值一度飆升至210mg/dl，甚至超標逾2年。「我的血糖整個失控！」黃女說，當時她曾努力控制飲食卻無法控制血糖，頓失信心，心想乾脆放棄好了。
光田綜合醫院腎臟科醫師王家良指出，高血糖衍生出的疾病最常見的是糖尿病，其他還包括心血管疾病、腎臟疾病、腦部萎縮、增加老化、失智風險等；近年來糖尿病患者年輕化，對年輕病友來說忌口不容易，若沒有妥善控制，伴隨而來的併發症對患者的工作、婚姻、生活影響甚鉅。
王家良說，傳統血糖藥主要透過促進胰島素分泌，達到降血糖效果，但藥品易有低血糖、體重增加等副作用。日前健保開始補助的新一代血糖藥SGLT-2抑制劑，是直接透過尿液排除體內過多的醣類，達到降血糖、控制體重效果，但須留意泌尿、生殖系統易感染發炎，多喝水，多上廁所、勿憋尿，可避免副作用上身，且務必與醫師討論評估後再用藥。
王家良解釋，今年初與病患討論，決定幫黃小姐換藥，經3個月，血糖從180 mg/dl降至130 mg/dl，體重從86公斤降為83公斤，最重要的是黃小姐變得更有信心，對抗糖尿病態度轉趨積極，改變生活持續運動，家人更打鐵趁熱，開出瘦1公斤得1千元的獎勵金，鼓勵她持續維持，現經半年已減8公斤。
(中時)
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