世大運閉幕防滋擾 警擴大防衛縱深
2017世大運30日閉幕，由於開幕典禮選偶進場受到陳抗團體滋擾影響，北市警局預計出動6000名警力維護閉幕式順利進行，並擴大防衛縱深，在台北田徑場周邊人行道增設7個管制站，提前驗票、認證及辨識可疑分子。
北市警察局副局長林順家表示，賽事至今北市警已支援了379場、提供2萬9000人次維安，閉幕典禮將有6000名警力進駐台北田徑場周邊，加強維安作為。他說，為維護選手進場安全，周邊會以大型護欄與民眾隔開，選手活動區域則加派特勤警力。
此外，警力將擴大縱深管制範圍至敦化北路、南京東路、八德路、北寧路以外，進行人員分流，除了買票進場民眾和持證工作人員外，其他人不得進入，警方呼籲世大運是國家盛事，如有滋擾情事，一定嚴正執法。
警方指出，目前加強情報蒐集，持續與陳抗團體加強溝通、表明立場，可以到規畫的2處意見表達區，如有不理性絕對鐵腕執法，經評估審慎如有不得以的情況下才會使用拒馬。
(中時)
關鍵字：世大運閉幕
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