新北抽驗中元祭祀產品 87件均符合規定
新北市衛生局至知名通路商家樂福、大潤發、愛買、頂好、全聯及各地餐飲店、傳統攤商，抽驗87件市售中元節祭祀產品，經檢驗衛生標準、防腐劑、漂白劑、甜味劑、農藥殘留、動物用藥、非准用添加劑等添加物都符合規定。
衛生局表示，抽驗產品包含水產煉製品5件、糕粿麵食製品20件、香腸肉製品5件、水果農產品7件、豆製品30件、零食與餅乾20件，共計87件產品。
衛生局提醒，選購中元節祭祀食品時，可檢視產品外觀辨明來源，並確認包裝食品標示，注意包裝上的品名、內容物及食品添加物名稱、有效日期、營養標示及廠商資訊等標示資訊。
此外，需瞭解食品特性正確保存，食品經拆封後，應儘速食用完畢。依照產品包裝建議的保存方式，或依食品本身特性選擇適當保存溫度及方式，常溫保存應置陰涼處，避免陽光直射；或冷藏食品中心溫度應在凍結點以上至7℃以下；冷凍食品中心溫度應為-18℃以下。
衛生局表示，近來天氣炎熱，須冷藏冷凍祭品，避免在室溫下放至過久，或於烈日下曝晒；民眾祭拜時多會直接將香腳插入食品內或戳破包裝以方便固定線香，但香腳的染劑極有可能汙染食品，因此建議民眾用橡皮筋或是膠帶固定線香，不要插入食用的部分。
(中時)
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