查封藍黨產 朱立倫：僭越司法權力

新北市長朱立倫今（28日）出席教育局活動。（葉書宏攝）

不當黨產委員會追討國民黨黨產，法務部行政執行署將查封黨產。對此，新北市長朱立倫今（28日）表示，要尊重司法，目前所謂的不當黨產委員會都是透過行政措施來處理，僭越司法權力，如果用這樣一個政治鬥爭的手法，對於民眾、政治環境及社會環境都是不利的。

朱立倫表示，地方黨部原屬於占用或不當使用的，都已經歸還，那現在這樣的方式，對已經有合法產權部份，是侵犯人民的財產權。

(中時)