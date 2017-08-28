前日相羽田孜逝世 享壽82

日本前首相羽田孜28日上午在東京都的自宅逝世，享壽82歲。

羽田孜曾經為日本自民黨竹下派的骨幹分子之一，於1992年與小澤一郎一起退出竹下派，1993年退出日本自民黨，組建新生黨，造成日本自民黨喪失執政權。1994年短暫出任日本首相，其後因社會黨、先驅新黨和自民黨達成協議而下台，僅出任64天，為平成時期後上任首相中最短的一位。

羽田孜認為自己是中國移民的後裔，乃從秦朝時代隨著徐福渡船到日本尋找長生不死藥的下屬。「羽田」在日語中與「秦」同音。

(中時)