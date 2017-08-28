世大運》負傷不敵泰妹 張凱貞無緣連霸摘銅

世大運網球女子單打準決賽，我國張凱貞不敵泰國汪添彩無緣挑戰連霸。(陳怡誠攝)

前役拉傷腹部，我國網球女單頭號種子「網球精靈」張凱貞，28日世大運女單準決賽負傷拚戰，面對泰國汪添彩（Varatchaya Wongteanchai），落後一盤的情況下，次盤末段連趕5局將比賽逼入搶七，可惜最終仍2比6、6比7(3)抱憾，無緣挑戰連霸，不過仍為中華隊添銅牌。

世大運網球女子單打準決賽，我國張凱貞不敵泰國汪添彩無緣挑戰連霸。(陳怡誠攝)

上屆光州世大運女單四強，張凱貞就是擊敗泰國汪添彩挺進金牌戰，最終奪金而歸，相隔兩年又在四強戰碰頭。

世大運網球女子單打準決賽，我國張凱貞不敵泰國汪添彩無緣挑戰連霸。(陳怡誠攝)

世大運網球女子單打準決賽，我國張凱貞不敵泰國汪添彩，揮手向地主球迷觀眾致意。(陳怡誠攝)

張凱貞首盤先是2比6讓出，次盤在1比5落後的情況下，一口氣連破帶保連趕5局，一度取得6比5領先，但第12局汪添彩保發，將戰局逼入搶七。搶七雙方你來我往，3比3後汪添彩先拿下超前分，張凱貞隨後回擊些微之差出界，但關鍵時刻又發生雙誤拱手讓分，最終讓汪添彩7比3拿下決勝局。

(中時電子報)