毒蛋風波 國民黨籲政府拿出辦法

芬普尼毒蛋風暴持續擴大，國民黨發言人洪孟楷（右）28日與彰化縣議員曹嘉豪召開「毒蛋持續燒！民眾不放心、蛋農慘兮兮！」記者會。（方濬哲攝）

記者會中出示仍可買到「黃標」的泰安洗選蛋（右），洪孟楷表示儘管並非農委會公告遭污染的該品牌「藍標」雞蛋，但農委會能保證同品牌其他雞蛋都安全無虞？（方濬哲攝）

芬普尼毒蛋風暴持續擴大，國民黨發言人洪孟楷（右）28日與彰化縣議員曹嘉豪召開「毒蛋持續燒！民眾不放心、蛋農慘兮兮！」記者會。洪孟楷質疑，芬普尼毒蛋不合格率高達3%，民眾懷疑毒雞蛋下架是否又是做半套？政府防疫不夠力，也讓蛋農受害！

曹嘉豪則指出，芬普尼檢出不合格的殘留量，日本20ppb、美國30ppb，國內則採用最嚴格的5ppb。食安應該用最嚴格的標準，但畢竟違規的蛋農只是少數，不應該影響全台的蛋農產業，呼籲政府應該做好相關的配套措施，不應只是下架，蔡政府強調的食安五環，應查明到底哪裡出問題？

(中時)