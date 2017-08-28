LPGA》曾雅妮拉尾盤揮68桿 加拿大賽T22作收
晉級加拿大女子公開賽5位台灣女將，今(28日)決賽輪只有前球后曾雅妮揮出紅字成績，且是6字頭的68桿(-3)，這輪拉尾盤表現讓她以總桿280桿(-4)，上升至並列第22作收，為個人本季第3佳成績。
曾雅妮決賽輪前5洞吞2個柏忌，最後13洞不僅沒再打任何柏忌，還抓下5隻小鳥，最終獲得本季僅次於Thornberry Creek菁英賽並列第11，與本田泰國賽並列第14的本季第3佳排名。
今68桿也是她近5戰18輪第7次揮出6字頭成績，與上半季平均桿逾73桿相比，狀況明顯回升，本季可望以開低走高表現畫下句點。
晉級決賽台灣5女將以曾雅妮排名最佳，其次是徐薇淩281桿並列第30，龔怡萍283桿並列第39，錢珮芸286桿並列第57，李旻290桿並列第64。
第1年征戰LPGA的韓國後起之秀朴城炫，決賽輪飆出64桿，以271桿贏得逆轉勝與菜鳥球季第2勝。
(中時電子報)
關鍵字：決賽
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