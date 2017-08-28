IMPCT咖啡概念館 助中南美兒童翻轉教育

IMPCT在台首家咖啡概念館開張，所得將做為蓋中南美洲幼兒園之用。(圖/IMPCT提供)

近年來全球咖啡消費量不斷攀升，然而，許多咖啡生產國的農民卻仍處於貧窮線之下，並沒有受惠於咖啡消費量增加，生活而獲得改善。為了改善咖啡產地的兒童受教權，國際社會企業IMPCT在台成立首家「堆砌未來咖啡」概念店，全數所得將做為建置中南美洲幼兒園之用。

IMPCT日前舉辦「堆砌未來咖啡」開幕，包括前101董座宋文琪、薩爾瓦多駐臺大使錢曾愛珠、宏都拉斯駐臺大使 謝拉，及台視新聞主播李宛儒、藝人陳艾琳、知名時尚與親子部落客等政商名人均出席力挺。

IMPCT是美國前總統Bill Clinton讚賞為數一數二可以改變世界的團隊，也被譽為臺灣最成功的社會企業。IMPCT表示，該公司致力於世界各地的貧民窟，提供幼兒教育資源，讓2~6歲的小孩擁有受教育的機會，IMPCT更首創「影響貿易」咖啡計畫，一個嶄新的模式改變咖啡產地窮困居民的苦境。

IMPCT陳安穠(左起)、IMPCT史泰磊、中美洲經貿辦事處副主任葉佳文、薩爾瓦多駐臺大使錢曾愛珠、宏都拉斯駐臺大使謝拉、IMPCT潘方砥、ICDF代表 梁嘉桓、ICDF代表劉凱瑋等共同出席「堆砌未來咖啡」開幕記者會。(圖/IMPCT提供)

IMPCT直接與當地農民合作、購買精品咖啡豆，將全數收益投資當地婦女，共同建造起能夠支持當地孩童與家庭的學校，「Coffee for the Future 」的理念也因此誕生。

IMPCT指出，今年先在台北東區成立首家「堆砌未來咖啡」概念館，秉持著「咖啡不能只是好喝，而是應該要能做很多事」的信念，期望咖啡店的營運能以一年建構三至四間幼兒園的進度，堆砌更多美好未來，讓咖啡不只是咖啡，也變得更有意義。

(中時電子報)