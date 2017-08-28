新北長榮拚新南向 推6大自由行、台泰互訪觀光破百萬人

自去年8月外交部試行泰國免簽以來，泰國旅客訪台人數今年1至6月已較去年同期成長82.2%，新北市政府與長榮航空推出6大主題旅遊景點，包裝「和長榮航空一起飛 新北市免簽旅遊新樂園」機加酒自由行產品，3天2夜未稅價10888元起（約泰銖11,900元），前5000名購買旅客，加贈新北市專屬禮物包，內含價值超過2萬元（約泰銖25000元）。

長榮指出，泰國觀光局也贈送超值SIM卡，給前2000名至指定旅行社購買長榮航空團體行的旅客，歡迎台灣民眾前往泰國旅遊。

長榮說明，此次新北市政府與長榮航空依據泰國不同客群及喜好，規畫6大自由行主題旅遊景點，包括「閨密美拍」、「親子同樂」、「情侶浪漫」、「時尚購物」、「美食特蒐」與「廟宇風情」。

長榮指出，除泰客必遊的十分瀑布、野柳地質公園、九份外，也推薦到淡水品嚐當地獨有小吃阿給，另可體驗在台灣過冬季耶誕節，欣賞新北市歡樂耶誕城國際級光雕投影秀及璀璨燈飾，及新北市多元化且豐富的景點，再搭配長榮航空超值的自由行產品，要讓泰國旅客一訪再訪。

長榮表示，為響應新南向政策，今年新北市政府更積極拜訪泰國觀光局台北辦事處洽談合作，成就三方首度攜手互送客源，共推台泰兩地旅遊。新北市政府與長榮航空亦將於8月30日率領大台北地區觀光業者於曼谷舉辦旅遊推介會及台泰業者交流會，爭取更多泰國旅客造訪台灣免簽新樂園，開拓觀光南向新藍海。

長榮說明，新北市贈送予泰國旅客的禮物包，跨界集結50家以上合作夥伴，除統一超商、誠品、KKday、摩曼頓及康是美等知名品牌外，更首度與桃園機場捷運結合，推出一日卡買一送一。新北市政府觀光旅遊局局長陳國君、長榮航空發言人柯金成及泰國觀光局代表於記者會上一同將禮物盒打開，象徵三方齊心合作，力拼互訪人數突破百萬。

新北市觀光局局長陳國君表示，台灣與泰國飲食文化相似，再加上台灣交通便利、物價平實及開放免簽等優勢，讓泰國旅客越來越喜歡來台自由行，今年泰國來台旅客有機會突破30萬人次。新北市就像台灣的小縮影，可以在此體驗台灣傳統文化、品嚐特色小吃及購物等行程，是來台旅遊必去之處。

陳國君指出，為友善東南亞旅客走訪新北，新北市政府觀光旅遊局製作泰文影片及主題旅遊景點介紹，並於旅遊服務中心提供英語諮詢、多國語言服務項目海報等旅客服務，同時辦理新南向導覽人員培訓課程，且透過與旅行社合作及實地解說導覽課程，提升導覽人員專業度。

陳國君說，為加深泰國旅客對新北旅遊印象，將邀請泰國人氣部落客及YouTuber實際遊玩新北，透過體驗式旅遊享受參與其中的樂趣，並轉化成影像及文字在網路上分享，提升泰國民眾對新北市的關注，引領遊客感受新北特色魅力。

長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空致力於開發曼谷市場，目前台北─曼谷每周已飛航27個航班，彈性的航班時間選擇，符合兩地民眾不同的行程需求，搭配每周80餘班的北美航線，更是方便泰國民眾來台轉機前往北美，期待能與新北市觀光旅遊局以及泰國觀光局有更多合作機會，共同促進兩地民眾互訪的旅遊商機。

(中時)